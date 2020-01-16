شكرا لقرائتكم خبر عن الملا يستعرض خطوات تفعيل اتفاق إنشاء خط أنابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة، مباحثات ثنائية مع كل من يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي وكوستيس هاتزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني لبحث موقف التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط والتطورات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الروابط المشتركة بين مصر وقبرص واليونان فى مجال البترول والغاز فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع الرئيس السيسى بالرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى .

وخلال لقاء الملا ونظيره القبرصي تم استعراض الجهود المشتركة لدفع التعاون الثنائى في مجال الغاز في شرق المتوسط، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لتنمية حقل أفروديت القبرصي بالبحر المتوسط في ضوء الاتفاقات الأخيرة للحكومة القبرصية مع الشركات المكتشفة للحقل وخطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لانشاء خط انابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلي مصر لمصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.



وزير البترول خلال مباحثاته مع نظيره اليوناني

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وعلى جانب آخر بحث الملا مع نظيره اليونانى سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين وسبل جذب استثمارات الشركات اليونانية فى أنشطة البحث والاستكشاف فى مصر، واستعرض الملا الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف مجالات قطاع البترول بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التى تشهدها منطقة شرق المتوسط والعمل على تنسيق المواقف المشتركة فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.