شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الصعود قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال عام 2020.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.1163$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1147 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1144$.

حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1084$.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل التفاؤل الحذر حيال العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ،خاصة بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،والدخول مباشرة فى مفاوضات المرحلة الثانية.

بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ينشر المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،والذي كان يعد أول اجتماع تحت قيادة المحافظ الجديد " كريستين لاغارد".

من المتوقع أن يوفر المحضر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة لاغارد خلال عام 2020 ،فى ظل انحسار المخاطر حول الاقتصاد الأوروبي ، خاصة التوترات التجارية العالمية بين أكبر اقتصادين فى العالم.