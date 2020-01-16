- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الصعود قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال عام 2020.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.1163$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1147 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1144$.
حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1084$.
تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل التفاؤل الحذر حيال العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ،خاصة بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،والدخول مباشرة فى مفاوضات المرحلة الثانية.
بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ينشر المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،والذي كان يعد أول اجتماع تحت قيادة المحافظ الجديد " كريستين لاغارد".
من المتوقع أن يوفر المحضر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة لاغارد خلال عام 2020 ،فى ظل انحسار المخاطر حول الاقتصاد الأوروبي ، خاصة التوترات التجارية العالمية بين أكبر اقتصادين فى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يواصل الصعود قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.