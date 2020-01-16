شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 25 دولار على كل ميل للسيارة الكهربائية فى نيوجيرسي والان نبدء بالتفاصيل

تشجيعا لاستخدام السيارات الكهربائية.. وافق برلمان ولاية نيوجيرسي الأمريكية على مشروع قانون يمنح المستهلكين تخفيضات مالية كبيرة.

يتضمن القانون الذي تم طرحه منذ عامين، على منح كل مشتر للسيارة الكهربائية خفضا ماليا قدره 25 دولار لكل ميل من مدى البطارية الكهربائية للسيارة، بما يصل إلى 5000 دولار لكل سيارة لا يزيد سعرها عن 55 ألف دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دانيال بينسون عضو مجلس نواب نيوجيرسي القول إنه عمل بشكل وثيق مع حكومة الحاكم الديمقراطي للولاية فيل مورفي من أجل تمرير القانون.

وكانت الولاية قد أصدرت قانونا في 2017 لإعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المبيعات المقدرة بنسبة 7% وتقديم مزايا ضريبية وفقا لطاقة بطارية السيارة.

ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المستهلكين خصما ضريبيا بقيمة 500 دولار عند شراء شاحن منزلي للسيارة الكهربائية.