أسعار اللحوم البلدي والسلع الغذائية اليوم الخميس

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، بكل أنواعها حيث سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 حتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 125 حتى 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها وذلك لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020 فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، وذلك فى إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

كما وجه المصيلحى، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

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السلع الغذائية

يتراوح سعر كيلو السكر من 9.5 إلى 10 جنيهات، وكيلو المكرونة من 7.5 إلى 10 جنيهات، و كيلو الأرز من 7 إلى 22 جنيهًا، وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 22 جنيهًا.

وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 24 جنيها، والعباد 1 لتر من 27 إلى 30 جنيهًا، والذرة من 24 إلي 25 جنيها.

وعبوة الشاي 40 جرامًا من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11 جنيهًا، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 9 إلى 15 جنيهًا.

وقال محمد مسعود، تاجر سلع غذائية في القاهرة، إن تلك الارتفاعات التي شهدتها الأسواق جاءت من الشركات المنتجة، بالإضافة إلى زيادة هامش ربح تجار الجملة.