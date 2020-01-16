أسعار الدواجن اليوم الخميس في السوق المصري

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا في الأسواق المصرية حيث تراوح أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيها بدلا من 24 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27-28 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا الى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة .

أسعار الدواجن لدي البائعين في السوق المصري

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 29 إلى 30 جنيه. سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 35 إلى 38 جنيه سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 25 إلى 32 جنيه. سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيه. Advertisements سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه. سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 30 إلى 38 جنيه. سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه. سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه. سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه. سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى 3.00 جنيه. سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

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