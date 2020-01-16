شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15942 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5136 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1383 نقطة.

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وفى سياق متصل أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن تحقيقها صافى ربح بلغ 3.6 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 383.5 ألف جنيه، بنسبة نمو 843%.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن إيراداتها خلال العام الماضى بلغت 11.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.98 مليون جنيه في 2018.

وارتفعت إيرادات عمليات الشركة خلال الفترة إلى 6.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.