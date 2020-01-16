شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، ارتفاع بقيمة جنيهين بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر ليبلغ 686 جنيها للجرام دون مصنعية، فى حين ارتفع سعر أوقية الذهب إلي 1555 دولار، بنسبة زيادة 0.14%

أسعار الذهب اليوم.

عيار 18 يسجل 588 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 784 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 5488 جنيها.

أوقية الذهب 1555 دولار.

Advertisements

أسعار الذهب هبطت لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

فى سياق آخر، يرى الدكتور وديع انطون عضو شعبة المعادن الثمينة، أن أسعار الذهب في مصر لم تستقر كثيرا خلال تعاملات الاربعاء، حيث تأثر المعدن النفيس في مصر بالزيادة في الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر في مصر معرض لحدوث ارتفاع أسعاره خلال الساعات القادمة، لكنه يرى أيضا أنه إذا حدث تقارب أمريكي صيني فيما يتعلق بالتصعيد التجارى بين البلدين فإن الأسعار مرشحة للهبوط عالمياً ومحليا.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اسقطت الاثنين الماضى، وصف الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن في العلاقات

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الترجمة الصينية للاتفاق انتهت تقريبا وستُعلن قبل حفل التوقيع اليوم الأربعاء.

لكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا لا يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وأظهرت بيانات من الصين ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في ديسمبر كانون الأول، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.