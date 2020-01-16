شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من الأحذية المعروضة صناعة محلية والأوكازيون الشتوى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، إن سوق الأحذية والمنتجات الجلدية يخدم أكثر من 100 مليون نسمة بأذواق وقدرات شرائية مختلفة، لخدمة جميع المستهلكين، موضحا أن السوق المصرى يشمل أحذية محلية الصنع وأخرى مستوردة من الخارج ويمثل الإنتاج المحلى نحو 80% من حجم السوق في مقابل نحو 20% يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف يحيى لـ " الخليج 365 "، أن سوق الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر سوق واعد بسبب قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين بمختلف أذواقهم والتي تستحوذ على النسبة الأكبر فى الأسواق في مقابل المنتجات المستوردة، مطالبا بضرورة النظر إلى صناع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر " نظرة استثمارية " من خلال تذليل كافة العقبات أمامهم وخاصة فيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه دورة الإنتاج.

وعن أسعار الأحذية فى موسم شتاء العام الحالى، قال رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، أن هناك استقرار فى أسعار الأحذية لموسم الشتاء الحالى رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، إلا أن انخفاض أسعار الجلود الخام التي تدخل في صناعة الأحذية ساهمت فى استقرار الأسعار، موضحا أن مستلزمات الإنتاج مرتفعة نتيجة الزيادة فى الرسوم الجمركية والأسعار الاسترشادية على المواد الخام التي تدخل في الصناعة.

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وأوضح يحيى، أن الأوكازيون الشتوى من المقرر أن يبدأ وتعلن عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية شهر يناير الجارى، إلا أن هناك عدد من المحلات التجارية بادرت بتخفيض الأسعار من آلان، لخلق الفرص للأسر المصرية فى الحصول على احتياجاتها من بعض المنتجات بأفضل الأسعار وقبل انتهاء فصل الشتاء.