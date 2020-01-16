شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 1.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8433.99 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.34% رابحا 167.54 نقطة ليصل إلى مستوى 7339.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 42.2 مليون سهم بقيمة 793.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجع 96 سهما.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم "أسمنت نجران" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.15%، ثم الخزف السعودى 4.48%، ثم وفرة بنسبة 3.27%، فيما جاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.98%، ثم بترو رابغ بنسبة 1.46%، ثم المجموعة السعودية بنسبة 1.38%.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسراً 42.25 نقطة ليغلق عند مستوى 8432.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.28% رابحاً 227.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7157.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 217 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجع 106 سهما.