شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.210 نقطة ليصل إلى مستوى 6351.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسراً 4.64 نقطة ليصل إلى مستوى 7085.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحاً 9.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.12 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 76 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 2610 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%

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وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.70%، تليه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.84%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 7.53%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.88% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.35%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 3.88%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، عن تقدم إحدى شركاتها التابعة بأقل الأسعار فى مناقصة تابعة للإدارة العامة للإطفاء فى الكويت لتوريد آليات وأجهزة ووسائل نقل مع الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 8.002 مليون دينار (26.44 مليون دولار).

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن العائد المتوقع من العقد في حدود 5%.

كانت أرباح شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، قد تراجعت 66.3 % في التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل إلى 1.29 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 3.83 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2018.