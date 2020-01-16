شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 0.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1636.93 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.5 مليون سهم بقيمة 556.3 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.11% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، بعد إعلانه نتائج الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامى.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%.

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وفى سياق متصل وفى سياق آخر أعلنت شركة مجموعة جى إف إتش المالية، أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك يتماشى مع قرار الجمعية العمومية في ديسمبر الماضى بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار فى إصدار واحد أو عدة إصدارات.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية لإدراج تلك الصكوك فى سوق الأوراق المالية الدولى فى بورصة لندن، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من 15 يناير 2020 في آسيا والإمارات العربية المتحدة ولندن.

وأشارت إلى أنها عينت بنكي "سوسيتيه جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

وأضافت أن بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال" وشركة "كامكو للاستثمار" وبنك "المشرق" و"شعاع كابيتال" وبنك "وربة" سيكونون أيضاً مدراء رئيسيين مشتركين.

وبخصوص النتائج المالية للشركة، انخفضت الأرباح بنسبة 30.2% خلال الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوي إلى 21.82 مليون دولار، مقابل 31.25 مليون دولار بالربع الثالث من عام 2018.