شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحا 12.97 نقطة ليصل إلى مستوى 2830.96 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 74 مليون سهم محققة ما قيمته 147.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1118 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 10 أسهم، 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 1.50%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 1.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.42%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مجموعة جى إف إتش المالية، أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك يتماشى مع قرار الجمعية العمومية في ديسمبر الماضى بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار فى إصدار واحد أو عدة إصدارات.

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وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية لإدراج تلك الصكوك فى سوق الأوراق المالية الدولى فى بورصة لندن، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من 15 يناير 2020 في آسيا والإمارات العربية المتحدة ولندن.

وأشارت إلى أنها عينت بنكي "سوسيتيه جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

وأضافت أن بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال" وشركة "كامكو للاستثمار" وبنك "المشرق" و"شعاع كابيتال" وبنك "وربة" سيكونون أيضاً مدراء رئيسيين مشتركين.

وبخصوص النتائج المالية للشركة، انخفضت الأرباح بنسبة 30.2% خلال الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوي إلى 21.82 مليون دولار، مقابل 31.25 مليون دولار بالربع الثالث من عام 2018.