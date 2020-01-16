شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يسجل تغيرا طفيفا بعد اتفاق التجارة الأمريكى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤشر نيكى للأسهم اليابانية تغيرا طفيفا اليوم الخميس، بعد توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقا مرحليا لتهدئة حرب تجارية مستمرة منذ 18 شهرا بينما تعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بفعل بيانات ضعيفة بالقطاع.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 بالمئة إلى 23933.13 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنفس النسبة إلى 1728.72 نقطة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أمس الأربعاء اتفاقا سيخفض بعض الرسوم ويشهد زيادة الصين لمشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين.

لكن الاتفاق لا يعالج القضايا الاقتصادية الهيكلية التي أدت إلى النزاع كما لا يلغي بالكامل معظم الرسوم التي فرضها الجانبان، بينما تبدو أهداف الشراء بقيمة 200 مليار دولار مثبطة للهمة.

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وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو على نحو أكبر بالمسائل المحلية وتطلع المستثمرين لما بعد الاتفاق الأولي المُبرم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بعدما أصدرت رابطة لمنتجي الآلات في اليابان بيانات عن الطلبيات في ديسمبر أظهرت تراجع طلبات شراء آلات التشغيل بنسبة 33.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 2.9 بالمئة ونزل سهم إس.إم.سي 2.2 بالمئة وهبط سهم ماكينو لآلات الطحن واحدا بالمئة.

وقفز سهم توشيبا للآلات 3.5 بالمئة بعدما قالت الشركة التي كانت تابعة لشركة توشيبا في السابق إنها ستبيع حصتها التي تبلغ 15.8 بالمئة في نوفلير للشركة الأم سابقا، بهدف التخلص من عرض أعلى من شركة هويا.

ونزل سهم توشيبا 0.9 بالمئة وتراجع سهم هويا 1.1 بالمئة.