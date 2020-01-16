الاقتصاد

تراجع الذهب مع زيادة شهية المخاطرة بفعل تفاؤل إزاء التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلى بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.22 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1552.60 دولار.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر أمس الأربعاء لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهرا أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

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ومما فرض المزيد من الضغط على أسعار الذهب أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2270 دولارا للأوقية بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1013.82 دولار بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2018 في وقت سابق عند 1027.44 دولار. ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.88 دولار للأوقية.

 

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