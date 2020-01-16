شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -16-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر النحاس فرص تجديده للمحاولات الصاعدة بتذبذبه المتكرر فوق مستوى 2.8400 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, كذلك استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيسهل مهمة البدء بتسجيل الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 2.9000 وصولا نحو 3.0200 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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