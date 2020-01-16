شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الرئيسي الأول– تحليل - 16-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة قوية لنلاحظ ملامسته للهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 1025.00 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي, لطالما يستقر السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بثباته ضمن مستوى تشبع الشراء, إضافة إلى تشكيل مستوى 990.00 للدعم الإضافي, نتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد لحين ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1055.60 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 1055.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد