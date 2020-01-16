شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستجمع قواه-تحليل - 16-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة بتشكيله لتذبذب إيجابي واضح نظرا لتمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليقترب بذلك من الحاجز المتمركز عند 143.80, كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعونا لانتظار تحقيق لاختراق هذا الحاجز ليمكنه ذلك من تسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي قد تبدأ من 144.30 و 145.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.80 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق