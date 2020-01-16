شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إغلاق إيجابي جديد- تحليل - 16-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المتمركز عند 122.45 ليزيد ذلك من فرص استئنافه قريبا للهجوم الصاعد والمتوقع سابقا, ففي حال تجميع السعر لعزم إيجابي جديد فإن ذلك سيؤكد انجذابه بذلك نحو مستوى 123.25 ليشكل بدوره الهدف الإيجابي الأول ومن ثم ليحاول الوصول نحو 124.25 خلال الفترة القادمة.
نكرر التنويه إلى أن محاولة تقديم السعر لإغلاق سلبي دون مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 122.30, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة قد تدفع به لاختبار دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 121.15 لهذا اليوم.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.30 و 123.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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