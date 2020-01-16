شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يصمد دون المقاومة– تحليل – 16-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تذبذبه ضمن النطاق السلبي والناتج عن ثبات التداولات دون المقاومة المستقرة عند 0.8595 والموضحة بالرسم المرفق ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد, هبوطه مباشرة نحو مستوى 0.8445 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي, و بحال كسره لهذا العائق, قد تمتد التداولات نحو 0.8240 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8570 و 0.8445

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط