شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري" السعودي يكشف عن ارتفاع العقود التمويلية بـ240% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن ارتفاع العقود التمويلية من خلاله لأكثر من 160 ألف عقد بقيمة 86.1 مليار ريال خلال العام 2019 بنسبة 240 % مقارنة بعام 2018.

وأوضح الصندوق ق في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العقود التمويلية الموقعة في الرعبع الرابع من 2019 ارتفعت بنسبة 149%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018.

يشار إلى أن الصندوق قام بخدمة أكثر من 209 ألف أسرة، بدعم يصل إلى 13.15 مليار ريال وذلك منذ بداية التحول للصندوق وحتى ديسمبر 2019.

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وقام الصندوق بتوفير 6 خيارات مختلفة لبرنامج القرض العقاري، و4 مبادرات وحلول مختلفة؛ لتسهيل الإجراءات التمويلية والسكنية للمستفيدين.

وأعلن الصندوق عن صدور موافقات آخر دفعة في الانتظار على قائمة الانتظار لديه.

وكشف الصندوق خلال الأسبوع الجاري عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع نحو 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.