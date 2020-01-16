شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن" السعودي يبدأ استقبال طلبات الاعتراض للدفعة الـ 26 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف برنامج "حساب المواطن" السعودي، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة السادسة والعشرين لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن ذلك يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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يشار إلى أن البرنامج أودع مؤخرا نحو 2.6 مليار ريال في الحسابات البنكية مخصص دعم عن شهر يناير الجاري.

وكشف البرنامج في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.