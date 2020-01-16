شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. "سكني" يبرم 7 اتفاقيات لبناء 6 آلاف وحدة وتطوير 19 ألف أرض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية مؤخرا، 7 اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وذلك لتنفيذ وبناء 6.08 ألف وحدة سكنية متنوعة وتطوير نحو 19 ألف أرض سكنية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعه العام الماضي لخدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة 3 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وشملت التوقيع مع شركة "اعمار المدينة الاقتصادية"، وذلك لتنفيذ 2200 وحدة سكنية من نوع فيلا بمشروع "فلل الاوركيدز" بمدينة رابغ.

وشمل التوقيع مع شركة "دور العقارية" لبناء 2979 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جادة السكب" بمدينة المدينة المنورة، وشركة "الحناكي"، وذلك لتنفيذ مشروع "جدة قاردنز" في مدينة جدة الذي يضم 827 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما وقعّ برنامج "سكني" 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية في 4 مخططات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 مليون ريال.

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وشمل التوقيع مع شركة "هيف بن محمد بن عبود القحطاني " لتطوير مشروع مخطط "أرض النقل" في المدينة المنورة الذي يضم 5175 أرض سكنية، وتطوير البنية التحتية لمشروع مخطط "جنوب جدة" الذي يوفر 4911 قطعة أرض.

وكذلك شمل التوقيع مع شركة "بن جار الله" لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مخطط "أرض الفرسان" يضم 5352 قطة أرض، وشركة "السمار الحديث" لتنفيذ تطوير مشروع "أرض الشفاء" بمدينة الرياض يوفر 3514 أرضا.

وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية مؤخرا عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.