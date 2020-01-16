شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب بفعل"اتفاق التجارة" والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضا بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1552.60 دولار.