بكين تصدر نص اتفاق المرحلة 1 التجارى بالتزامات تماثل النسخة الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة المالية فى بكين النسخة الصينية من اتفاق المرحلة واحد التجارى المُوقع فى واشنطن أمس الأربعاء لتعزيز مشتريات الصينيين للمنتجات الأمريكية وتخفيف التوتر فى نزاع تجارى استمر لشهور.

ووافقت الصين على شراء بضائع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تشمل واردات إضافية من منتجات المزارع الأمريكية بقيمة 32 مليار دولار، حسبما يُظهر النص الصيني الصادر اليوم الخميس، مما يتماشى مع القيم النقدية والإطار الزمني المذكور في النسخة الأمريكية.

وأقرت الولايات المتحدة والصين بأن المشتريات ستتم بأسعار السوق بناء على اعتبارات تجارية، وإن ظروف السوق، خاصة بالنسبة للبضائع الزراعية، قد تفرض موعد المشتريات في أي سنة محددة، حسبما أفادت نسختا نص الاتفاق.