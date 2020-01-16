شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على قرض جهاز المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو عندك فكرة لمشروع ومش عارف تبدأ إزاى، أو تجيب تمويل من أى جهة، ”الخليج 365” يقدم خطوات الحصول على قرض للمشروعات الناشئة، من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، وفى معلومات بسيطة نقدم لك طريقة الحصول على القرض والأوراق المطلوبة.

-التوجه إلى أحد فروع الجهاز بفكرة المشروع مصحوبة بالدراسات الخاصة به.

-إذا كنت صاحب مشروع قائم لابد أن تمتلك أوراق مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو الصناعي.

-وإذا لم تكن تمتلك الدراسة للمشروع فجهاز المشروعات يمكنه إعداد دراسة لك.

- اختار نظام التمويل الخاص بك سواء إقراض مباشر أو عبر بنك أو جمعيات أهلية.

- تمويلات جهاز المشروعات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض القطاعات الاقتصادية.

- لست بحاجة للتوجه لمقر الجهاز الرئيسي في العاصمة فهناك مكاتب فى جميع أنحاء الجمهورية.

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- الجهاز يتيح قروض من خلال جهات وسيطة وهى "البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخرى”.

- ويمكن للجهاز أن يقدم قروض بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة، المشاركة).

- الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين.

- الإقراض نظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز).

- يشترط فى المتقدم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة.

-تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض.

-لابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى