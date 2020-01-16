شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: ميزانية الكويت لا تزال بحاجة كبيرة للتمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد خبراء اقتصاديون لدى صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في دولة الكويت وهو ما ساهم في تحسّن أداء رصيد الموازنة العامة الجديدة، إلا أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة لا تزال كبيرة.

وأشار الصندوق إلى أن المؤشرات القوية التي أصبح يتمتع بها القطاع المصرفي، حيث تعافى الائتمان بعد تباطؤه في بداية 2018؛ وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، وفقاً لصحيفة "السياسة".

وأكد الصندوق أن سياسة الكويت لربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد المحلي لفاعليتها في دعم الاستقرار النقدي.

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وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات تراجعت بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك بموازنة العام 2019-2020.

وبلغت الإيرادات النفطية المقدرة 12.9 مليار دينار، مما يعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2020، بينما تبلغ الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.9 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.