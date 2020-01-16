شكرا لقرائتكم خبر عن ""جازادكو" توقع مذكرة تفاهم لدمج 3 شركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك، وشركة ثروات البحار، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي.

وبحسب بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، فإن المذكرة تنص على دراسة صفقة اندماج بين تلك الشركات في شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال تأسيس كيان اعتباري واحد ذي مسؤولية محدودة مقره مدينة الرياض وبرأسمال يبلغ 500 ألف ريال سعودي.

وأوضحت الشركة، أن معيار توزيع الحصص الرأسمالية سيكون بناءً على ما يقدمه كل طرف من أصول ملموسة، وتمثل حصة شركة جازان للطاقة والتنمية 45% في الكيان الجديد.

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وأشارت الشركة إلى أنه جرى توقيع مذكرة التفاهم أمس، ومدة سريانها ستة أشهر تنتهي في 13 يوليو المقبل.

وقرر مجلس إدارة الشركة في مطلع الشهر الجاري، عدم المضي بصفقة الاستحواذ على كامل الحصص بشركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وكشفت الشركة في نهاية العام الماضي عن إتمام الاستحواذ على 65% من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.