شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تعتمد قواعد تداول وعضوية المشتقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اعتماد قواعد وإجراءات تداول وعضوية سوق المشتقات المالية.

وأوضحت "تداول" في بيان على موقعها أن قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات تهدف إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات.

يأتي إطلاق سوق المشتقات في السعودية امتداداً للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية.

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وتعتزم تداول إطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30).

كما تعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات يكون اعتباراً من تاريخ 20/5/1441 هـ الموافق 15/1/2020.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أصدر قراره بالترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.