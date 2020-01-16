شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.9588، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9435 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لزيارة مستوى 0.9836 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9580 والمقاومة 0.9700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط