الاقتصاد

الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 16-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم تداولات إيجابية هادئة في محاولة للابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.7015 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6875 لاستمرار الارتفاع المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6880 والمقاومة 0.6970

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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