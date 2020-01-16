شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه التالي عند 62.50، بينما يمثل الثبات دون مستوى 65.40 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط