شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من ملامسة هدفنا المنتظر عند 57.40 وارتد صعوداً ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، متأثراً بقوة هذا المستوى، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 54.60 كهدف تالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 59.50 والأهم دون 60.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يلامس الهدف – تحليل - 16-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.