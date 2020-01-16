شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من ملامسة هدفنا المنتظر عند 57.40 وارتد صعوداً ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، متأثراً بقوة هذا المستوى، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 54.60 كهدف تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 59.50 والأهم دون 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط