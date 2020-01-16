الفضة تجتاز المقاومة الفرعية – تحليل - 16-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمستوى 17.90 واستقر فوقه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، في طريقه لزيارة مستوى 18.38 كمحطة إيجابية تالية.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 17.90 والثبات دونه من جديد، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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