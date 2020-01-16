الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 16-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب حول مستوى 1556.70، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مستوى 1519.00 بشكل رئيسي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1556.70 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1611.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1565.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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