شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم الأولي – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً لمستوى الدعم الفرعي 1.3039، ولا يزال السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.3015 والمقاومة 1.3092، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أدق. وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا السابق. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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