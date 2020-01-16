شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين في مسار ضيق منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه اللحظي الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 110.50 بشكل رئيسي.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 109.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.33 والمقاومة 110.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 16-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.