شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين في مسار ضيق منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه اللحظي الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 110.50 بشكل رئيسي.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 109.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.33 والمقاومة 110.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد