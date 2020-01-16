شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، يرافقه تحرك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في الشراء من جديد، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2920، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط