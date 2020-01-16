اليورو يحقق بعض المكاسب اللحظية – تحليل - 16-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة للعودة إلى القناة الصاعدة لكن يستمر بالتذبذب حول الدعم المكسور الذي يتحول إلى مقاومة ترتفع الآن إلى 1.1150، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.1065 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1150 ثم 1.1180 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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