شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «الأسهم الطبية» مع تسجيل أول إصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسهم الشركات اليابانية لصناعة الأقنعة الطبية وغيرها من المنتجات المتعلقة بالرعاية الصحية بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون كيتازاوا، محلل شؤون الأسواق، أن "مشتريات التجزئة ترفع الأسهم كما كان في الماضي عندما كان الأشخاص قلقين من أمراض مثل سارس وميرس وأنفلونزا الطيور".

وارتفعت أسهم شركة "أزيرث" التي تنتج منتجات وقائية، بنسبة 20%، وهو الأعلى منذ تشرين أول/أكتوبر 2014.

كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأقنعة الطبيعة مثل كوكين (19%) وشيكيبو (6ر6%) ودايوابو (9ر5%).