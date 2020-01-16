شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم .. السجق والبفتيك بـ110 جنيهات والضانى بـ125 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 16-1-2020 استقرارًا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 حتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 125 حتى 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضًا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحى بنسبة تقترب من الـ10% بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهجتها الدولة من أجل خفض الأسعار فى الأسواق .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها وذلك لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020 فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، وذلك فى إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

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كما وجه المصيلحى، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.