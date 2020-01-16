شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء عقب توقيع الصفقة التجارية في واشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني ليو هي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بالأمس في البيت الأبيض.

هذا وقد أشاد كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي بالتعاون بين البلدين والمرونة في المفاوضات التي ساهمت في إنهاء فضل من النزاع التجاري بين الطرفين والذي استمر لنحو عام ونصف، كما أعرب الرئيس الأمريكي عن كون بكين تساعد واشنطون في حل عدد من القضايا، ويذكر، أن الطرفين سيستكملان مفاوضات حيال المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري والدي قد يتم التوقيع عليه عقب الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بالأمس لكون المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، مضيفاً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

كما أعرب وزير الخزانة الأمريكي منوتشن عن كون أزمة شركة هواوي، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الإدارة الأمريكية تقوم بصياغة قواعد تسمح بمنع المزيد من مبيعات شركة هواوي الصينية، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار التوترات بين واشنطون وبكين بالأخص أن التعريفات الجمركية الأمريكية على بضائع صينية تقدر بنحو 360$ مليار لا تزال قائمة إلى ما بعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية أن حتى إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.05% ليخسر 0.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,730.15، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.14% ليربح 34.32 نقطة ويصل إلى المستوى 23,950.90.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.30% ليخسر 12.68 نقطة ويصل إلى المستوى 4,154.05، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليخسر هو الأخر 7.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,082.63.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.37% ليربح 106.64 نقطة ويصل إلى المستوى 28,880.23، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 2.75 نقطة ويصل إلى المستوى 2,233.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.57% ليربح 65.98 نقطة ويصل إلى المستوى 11,742.65، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 40.76 نقطة ويصل إلى المستوى 7,035.60.