شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توقف توليد الطاقة من الفحم الحجري والان نبدء بالتفاصيل
وافقت الولايات الألمانية المنتجة للفحم على جدول زمني لوقف تشغيل محطات توليد الطاقة من الفحم الحجري، ضمن خطط طموحة لإعادة هيكلة مشهد الطاقة في البلاد، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقالت المصادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن رؤساء وزراء ولايات شمال الراين فستفاليا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت وبراندنبورج، اتفقوا مع الحكومة الاتحادية الألمانية على خطة لوقف تشغيل المحطات.
ولا تزال الخطة بحاجة إلى الموافقة عليها تعاقديا مع مشغلي مناجم الفحم الحجري والمحطات التي يتم تشغيلها بالفحم.
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