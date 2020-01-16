شكرا لقرائتكم خبر عن "فينكورب" تتقدم بتظلم للرقابة المالية ضد قرار إيقافها 3 أشهر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سالم حمدى رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستشارات المالية، إن الشركة ستتقدم بمذكرة لهيئة الرقابة المالية الأسبوع المقبل، لإعادة النظر فى قرار وقف قيد شركة فينكورب بسجل قيد شركات الاستشارات المالية لمدة 3 أشهر، مؤكدًا ثقته فى سلامة الموقف المهنى والقانونى للشركة، كما أكد ثقته فى تفهم هيئة الرقابة المالية لموقف الشركة، وعلى يقين من تعاونها معها.

وأضاف حمدى، لـ"الخليج 365"، أن شركته فينكورب للاستشارات المالية تعمل فى سوق المال المصرى منذ 22 عاماً، قامت خلالها بتنفيذ المئات من المهام الاستشارية مثل الخطط الاستراتيجية للشركات ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات إعادة الهيكلة ودراسات تقدير القيمة العادلة للشركات والأسهم لعدد كبير من كبرى الشركات المسجلة فى البورصة المصرية والبورصات العربية، ولم تشهد تسجيل أى مخالفات خلال تلك الفترة، منوهًا بآخر دراسة أجرتها الشركة لصالح شركة بايونيرز القابضة جارى دراستها بالهيئة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول أمس، وقف قيد شركة فينكورب للاستشارات المالية بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة وقفًا مؤقتًا لمدة 3 أشهر.

Advertisements

وأوضحت الهيئة، فى بيان نشر على شاشة البورصة، أن قرار الإيقاف يأتى فى ضوء ما ثبت ضدها من مخالفات لمعايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، ووفقاً لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018.

وكانت آخر دراسة أجرتها شركة فينكورب للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم شركة بايونيرز و5 شركات تابعة، وقيم المستشار المالى المستقل، سهم بايونيرز عند 9.38 جنيه، بإجمالى نحو 8.78 مليار جنيه، وتقييم سهم الجيزة العامة للمقاولات عند 2.29 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة نحو 670.5 مليون جنيه، وتقييم سهم المتحدة للإسكان عند 7.52 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة نحو 2.12 مليار جنيه.

كما تم تقييم سعر سهم الصعيد العامة للمقاولات عند 1.25 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة 956 مليون جنيه، وتقييم سعر سهم القاهرة للإسكان والتعمير عند 29.88 جنيه، بقيمة إجمالية للشركة نحو 2.69 مليار جنيه، وتقييم سهم الكابلات الكهربائية المصرية عند 3.27 جنيه، بقيمة إجمالية نحو 2.32 مليار جنيه.