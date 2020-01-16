شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سهم عناية (8311) سلسلة مكاسب من خمس جلسات متتالية، ليحقق أرباحاً في آخر تداولاته بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 0.16 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير لأحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.00، ليستهدف مستوى المقاومة 12.96 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.96.
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