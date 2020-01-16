شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.21% بما يعادل 0.26 نقطة، ويتأثر السهم أيضاً باختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.00، ليستهدف مستوى المقاومة 14.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.48 ومستوى المقاومة 13.60.