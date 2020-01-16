شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البلاد (1140) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.21% بما يعادل 0.60 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 30.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.60 ومستوى المقاومة 29.00.