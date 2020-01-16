شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ملاذ للتأمين (8030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.16% بما يعادل 0.32 نقطة، ويستمر الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.81، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.81 ومستوى المقاومة 11.50.