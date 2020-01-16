شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الاحساء للتنمية (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 12.00، محققاً أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.19% بما يعادل 0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة 12.63.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 12.63.
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