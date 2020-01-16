شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليسجل خسائر هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها -2.89% بما يعادل -1.15 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، عن طريق البحث على قاع صاعد يتخذ منه قاعدة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.90 ومستوى المقاومة 40.00.

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