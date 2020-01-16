شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.06 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويرتفع السهم بصعوبة نظراً لمحاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة العنيد 9.54، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.85 من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05).

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 9.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.80.